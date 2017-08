ROMA – Gli atleti ai Mondiali di atletica di Londra sono stati colpiti da una epidemia di gastroenterite da Norovirus. Vomito, diarrea, febbre e disturbi gastrici hanno afflitto gli atleti e gli italiani a Londra hanno cambiato albergo dove alloggiavano per scongiurare al massimo il rischio di contagio. A lanciare l’allarme è stato il Public Health England, che ha confermato la presenza del virus e l’alto rischio di contagio, dato che il Norovirus è altamente infettivo.

Nicla Panciera su La Stampa ha intervistato Patrizia Burra, gastroenterologa dell’Università degli Studi di Padova e direttore dell’Unità Operativa Trapianto Multiviscerale dell’Azienda ospedaliera, che spiega come il Norovirus sia uno degli agenti che più di frequente causano gastroenteriti acute:

“«Si trasmette per via oro-fecale, tramite le mani, ma anche con il contatto con oggetti infetti e l’ingestione di cibi e acqua contaminati; colpisce in particolare i giovani che si trovano in colonie, comunità o ambienti chiusi e affollati, perché la diffusione del contagio può avvenire anche attraverso secrezioni respiratorie».

La permanenza del virus su bicchieri, piatti e stoviglie spiega la presenza di focolai di gastroenteriti in luoghi pubblici, come ristoranti o come avveniva nel passato, sulle navi da crociera, quando l’igiene era scarsa. La diagnosi dell’infezione viene spesso fatta per esclusione, il sintomo principe è il vomito che sopraggiunge improvvisamente e in qualche giorno generalmente passa. «A volte, compaiono febbre e dolori addominali e diarrea, ma comunque le terapie sono sintomatiche e in qualche giorno tutto si risolve» spiega la gastroenterologa dell’ateneo patavino”.