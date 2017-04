Pane bio a fette ritirato dai supermercati: c’è muffa nelle confezioni

ROMA – Ritirato dai supermercati il pane a fette bio del marchio La Finestra sul Cielo SpA, di Marchi Mirko. Ne dà notizia un comunicato del Ministero della Salute diramato venerdì 14 aprile. Il provvedimento che riguarda interi lotti del pane morbido a base di cereali, si è reso necessario a causa della possibile presenza di muffa nelle confezioni. Sono interessate dal richiamo tutte le confezioni da 400 grammi con scadenza al 30 aprile 2017.

Queste le tipologie a rischio muffa: Pane di farro integrale bio; Pane di farro bio; Pane di grano khorasan Kamut integrale bio; Pane di grano khorasan Kamut bio; Pane al farro e quinoa bio.

Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione “Sportello dei Diritti”, divenuta ormai un punto di riferimento per la sicurezza alimentare, invita i consumatori che hanno acquistato le confezioni oggetto del richiamo a non consumare il pane e a consegnarlo al punto vendita in cui è stato acquistato.