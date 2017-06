PORDENONE – Sarà rabestrom, il francobollo dell’ amore, la nuova parola chiave di chi non ce la fa a letto? Rabestrom è un nuovissimo farmaco (autorizzato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.16) che migliora le prestazioni sessuali dei maschi. Si presenta come un cerotto o meglio un francobollo, che si scioglie sotto la lingua. Dicono che faccia effetti meravigliosi. A un prezzo un po’ più basso del Viagra. Su internet si va dai 45 euro per 8 francobolli a 40 euro per 4, per il Viagra si va, secondo la potenza, dai 10 ai 15 euro.

Per i medici, impotenza si dice “disfunzione erettile”. Riguarda, secondo il sito Le Male Lingue, non solo i vecchi ma anche gli uomini che hanno fra i 31 e i 50 anni. Ne soffre, secondo una ricerca della Assai (Associazione andrologi italiani), l’8% dei maschi italiani. Infatti

“già dai 20/30 anni le donne sono insoddisfatte e l’insoddisfazione, invece di diminuire, cresce. Infatti l’insoddisfazione s******e inizia con l’8 % per quasi triplicarsi da 31 fino a 50 anni, per arrivare al 36% dopo i 51 anni. In pratica più di un terzo delle donne si dichiara insoddisfatta”.

Giuliano Pavan, del Gazzettino di Venezia, ha scoperto che a Pordenone è boom. Secondo il giornale, la provincia di Pordenone è dove Viagra e Cialis sono tra i più prescritti e venduti. Ora

“si sta imponendo la nuova frontiera dell’aiutino da camera, comodo e discreto, per rendere nuovamente il s***o un momento da ricordare. Si presenta come un piccolo francobollo da mettere sotto la lingua: niente più pillole ma una sottile striscia rettangolare che si scioglie in bocca in pochi secondi e che ha un effetto più immediato rispetto ai vecchi rimedi. Il principio attivo, la molecola sildenafil, è lo stesso. Ma si sa, col progredire della scienza medica anche i farmaci diventano più vicini alle esigenze dei consumatori”.

Come funziona? L’aspetto è quello di un cerottino. Solo che non si attacca alla pelle ma si scioglie in bocca. Fa effetto dopo mezz’ora, metà tempo rispetto a Viagra e Cialis. Il princpio chimico è lo stesso. Franco De Rose, urologo e andrologo all’ospedale universitario San Martino di Genova e presidente Assai spiega che il francobollo dell’amore è a base di Sildenafil:

“Una piccola pellicola rettangolare con dosaggi da 25, 50, 75 e 100 mg che – a differenza della pillola – sono dunque più maneggevoli”.

A produrre il rabestrom è la casa farmaceutica IBSA (Institut Biochimique SA). La sede principale in Italia è a Lodi. Fondata nel 1945 a Lugano da un gruppo di biologi svizzeri, nel 1985 è stata acquisita dall’attuale proprietà e sotto la guida del Dr. Arturo Licenziati – ancora oggi il Presidente dell’Azienda –