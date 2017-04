ROMA – Se non ti vaccini non entri all’asilo: per il Consiglio di Stato richiesta legittima. Asili nido e scuole materne possono chiedere l’obbligo di vaccinazione quale requisito indispensabile per iscrivere i figli. Lo ha deciso una sentenza del Consiglio di Stato. Che ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da due famiglie contro la sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia: il Tar aveva confermato la validità della delibera del Consiglio Comunale di Trieste, che ha introdotto l’obbligo delle vaccinazioni per l’accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali e convenzionate.

Nell’ordinanza, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la tutela della salute in età prescolare prevale sulle responsabilità genitoriali. La delibera del Comune, approvata il 28 novembre scorso, prevede, per la formazione delle graduatorie del prossimo anno scolastico 2017/18, che i bambini siano stati sottoposti a vaccinazione antidifterica, antitetanica, antipoliomietica e antiepatite virale B.

Contro la decisione, due famiglie si erano opposte in sede amministrativa, ricorrendo al Tar del FVG, che però a gennaio aveva rigettato l’istanza, quindi si erano appellate all’organo supremo della Giustizia amministrativa, chiedendo dapprima un decreto cautelare del giudice monocratico – rigettato nei giorni scorsi – e quindi una sospensione cautelativa del collegio, in vista dell’udienza nel merito per l’annullamento della pronuncia del Tar.

Nell’ordinanza, notificata oggi all’amministrazione comunale giuliana, i giudici ritengono che l’ordinanza resiste alle censure degli appellanti perché “coerente” con la legislazione italiana in materia di vaccini e perché non confligge con i principi di precauzione in materia di salute. Come per i giudici di primo grado, infine, la tutela della salute in età prescolare prevale sulle responsabilità genitoriali.