Selfie in ospedale, stop dal ministero a dottori e infermieri: a rischio la privacy dei pazienti

ROMA – Selfie in corsia, il divieto del ministero della Salute. Il ministero guidato da Beatrice Lorenzin ha diffuso una circolare ufficiale per limitare il fenomeno, sempre più in voga delle foto scattate da medici e infermieri negli ospedali e poi diffuse sui social network. Un fenomeno che mette a repentaglio il diritto alla privacy del paziente, diritto sancito dalla deontologia stessa della professione medica.

Questo è quello che è scritto nella circolare, come riportato da Michele Bocci su Repubblica: