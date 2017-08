ROMA – E’ sufficiente una sola sigaretta elettronica per lasciare pericolosi ”segni” a livello dei vasi sanguigni, accelerando gli effetti dell’invecchiamento cardiovascolare, con una riduzione marcata del diametro dei vasi del 30% visibile già dopo poco più di un’ora dall’averla svapata. E’ quanto emerso da una ricerca condotta presso la West Virginia University e presentata in occasione del meeting ”Cardiovascular Aging: New Frontiers and Old Friends” a Westminster, in Colorado.

Gli esperti hanno studiato in laboratorio gli effetti dell’esposizione, a breve e lungo termine, al vapore delle sigarette elettroniche sulla funzione dei vasi sanguigni, misurando parametri quali la rigidità della parete dei vasi, la loro capacità di dilatarsi o al contrario la costrizione del diametro. In questa maniera hanno visto che già dopo un’ora dalla prima e-sigaretta, quindi dall’esposizione ai vapori da essa prodotti, il diametro dei vasi si riduce del 30%; dopo un’esposizione prolungata per un periodo di otto mesi (20 ore a settimana) si riscontra un livello di rigidità delle pareti dei vasi doppio rispetto a una condizione di non esposizione alle sigarette elettroniche.

Costrizione del diametro e rigidità dei vasi sono due pericolosi segnali di cattiva salute cardiovascolare e comunque di invecchiamento cardiovascolare perché si verificano tipicamente quando l’età avanza. “Questi dati indicano che le sigarette elettroniche non dovrebbero essere considerate sicure e che inducono effetti nocivi di portata significativa sulla funzione vascolare”, concludono gli autori del lavoro.