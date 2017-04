ROMA – Vaccini: sull’efficacia dei controlli sugli effetti collaterali indaga la Procura di Roma. Mentre da Trieste una pronuncia del Consiglio di Stato dichiara legittime le richieste di asili e materne che obbligano alla vaccinazione pena l’interdizione all’accesso dei bambini e mentre ancora infuria la polemica per la puntata di Report, sui vaccini si muove anche la Procura di Roma. Non è in questione la validità e l’efficacia dei vaccini: i magistrati, però, hanno vagliato attentamente alcuni esposti circa presunti mancati controlli, verifiche parziali e procedure disattese sui potenziali effetti collaterali. Mancati controlli che si rifletterebbero anche sulla corretta divulgazione delle informazioni relative.

In particolare, segnala Michela Allegri su Il Messaggero, è stato valutato come serio e degno di approfondimento un esposto relativo a presunte mancate verifiche sulle controindicazioni di vaccini non obbligatori. L’inchiesta, che non presenta per ora ipotesi di reato, è coordinata dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e dalla pm Maria Letizia Golfieri che si avvalgono della collaborazione dei carabinieri del Nas incaricati di valutare la correttezza delle procedure di analisi.