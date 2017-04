ROMA – Il deputato Adriano Zaccagnini di Mdp fa infuriare il virologo Roberto Burioni per le sue dichiarazioni sui vaccini. Il medico da sempre è molto attivo sui social per spiegare l’importanza dei vaccini e e le dichiarazione del deputato, che ha parlato di “libertà di scelta“, lo hanno fatto infuriare. La reazione di Burioni è stato lanciare un appello a Montecitorio: “Fermate queste pericolose bugie“.

Tutto ha inizio quando Zaccagnini organizza una conferenza stampa dal titolo “Vaccini, l’altra verità” e ha convocato anche alcuni esponenti tra gli antivaccinisti. Una conferenza che, con il mistero della Salute che porta avanti la campagna per i vaccini obbligatori, va contro il buon senso. Per questo motivo Burioni, da sempre attivo su Facebook e sui social per spiegare l’importanza delle vaccinazioni e smontare gli argomenti di inesperti antivaccinisti, ha lanciato il suo appello contro la conferenza:

“Si può essere d’accordo o meno dal punto di vista politico con Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani, Guglielmo Epifani o Vasco Errani. Però sono sicuro che tutti voi li considerate persone dotate di un certo raziocinio. Nel senso che se D’Alema organizzasse un convegno di persone convinte che la terra è piatta, o se Bersani partecipasse ad una manifestazione volta ad affermare che la forza di gravità non esiste sono certo che – come me – ne sareste molto stupiti.

Orbene, io non riesco allora a capire come queste persone (e molte altre, tra le quali anche Nerina Dirindin (docente di politica sanitaria all’Università di Torino ed ex direttore generale del Ministero della Sanità), riescano a sedere nelle riunioni accanto all’onorevole Adriano Zaccagnini (membro come loro del neonato Articolo UNO – Movimento Democratico e Progressista), che ha organizzato per domani pomeriggio, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, una conferenza sul tema “Vaccini: l’altra verità”, con la partecipazione della solita compagnia di giro di antivaccinisti, che non nomino per non dargli visibilità che non meritano.

Ora io mi chiedo quale sia “l’altra verità” sui vaccini – così come mi chiedo quale sia “l’altra verità” sulla forza di gravità, o sulla sfericità della terra – visto che tutta la comunità scientifica mondiale è riguardo ai tre temi assolutamente concorde ed univoca: la forza di gravità esiste, la terra è sferica e i vaccini sono sicuri e fondamentali per garantire la nostra salute.

Come possono Bersani, D’Alema, Epifani, Errani e la Dirindin condividere con Zaccagnini qualcosa, quando quest’ultimo – in un momento in cui le coperture vaccinali stanno scendendo esponendo tutta la nostra comunità a gravi pericoli sanitari – si rende attivo protagonista nel diffondere dei concetti che tutto il mondo scientifico e medico – inclusi Emergency, Medici Senza Frontiere e l’Unicef – ritiene delle menzogne pericolosissime?

Come è possibile che D’Alema, Bersani e gli altri tollerino che il nostro Parlamento diventi cassa di risonanza per bugie senza alcuna attendibilità scientifica che inducono i genitori a prendere decisioni che mettono a rischio senza alcun motivo i loro bambini e tutta la comunità?E badi bene, onorevole Zaccagnini, non mi venga a tirare in ballo la libertà di parola. Perché la libertà di parola è sacra, ma non consiste nel potere gridare impunemente “c’è una bomba” in uno stadio affollato.

La libertà – caro Zaccagnini – è altra cosa, e sono sicuro che Bersani, D’Alema, Errani, Epifani e la Dirindin sono d’accordo con me. Ma se sono d’accordo con me, cosa ci stanno a fare nel gruppo parlamentare con lei?

——–

PS: spero che i colleghi di Zaccagnini – di tutti i partiti politici – e il Presidente della Camera On. Boldrini si facciano parte attiva nell’impedire questa vergogna e questo insulto al Parlamento”.