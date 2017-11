ROMA – Come sono fatti gli alieni? Questa la domanda che si sono posti alcuni ricercatori dell’università di Oxford e che hanno tracciato un possibile identikit degli “omini verdi” basandosi sulla teoria evolutiva di Darwin. Una caccia all’alieno che unisce così l’immaginazione fantascientifica e la teoria scientifica per dare possibili volti agli extraterrestri. Potrebbero avere occhi ed essere forme di vita basate sul carbonio, come accade sulla Terra, ma per i ricercatori potrebbero benissimo non possedere la vista ed essere fatti di silicone.

Orsola Riva sul Corriere della Sera ricorda che solo nella nostra galassia ci sono 100 miliardi di pianeti e di questi il 20 per cento si trova in una zona “abitabile”, dove quindi le condizioni superficiali potrebbero essere adatte ad ospitare una forma di vita. Ma come sarebbero fatti gli alieni? Secondo i ricercatori di Oxford, ecco un possibile identikit: