ROMA – L’asteroide 2014 JO25 sfiorerà la Terra il 19 aprile e sarà l’incontro ravvicinato con l’oggetto più grande degli ultimi 13 anni. Il suo diametro è di circa un chilometro lo ha inserito di diritto nella lista degli “Oggetti potenzialmente pericolosi” della Nasa e mercoledì passerà a 1.8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, una distanza decisamente di sicurezza. La sua grandezza farà si che sarà visibile con un semplice binocolo, un puntino luminoso che si muove veloce nel cielo stellato.

Il conto alla rovescia per il passaggio dell’asteroide è iniziato e il responsabile del Virtual Telescope, l’astrofisico Gianluca Masi, rassicura: “Non costituisce affatto una minaccia”. Nessun pericolo in vista, quindi, sebbene 2014 JO25 rientri nella categoria degli ‘Oggetti potenzialmente pericolosi’, che comprende gli asteroidi con un diametro superiore a 100 metri e la cui orbita si trova a meno di 7,5 milioni di chilometri dalla Terra. Una prima simulazione è stata prodotta in un’animazione dal Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa

La visita di questo grande sasso cosmico promette di essere soprattutto una curiosità e i consigli per osservarlo sono già online sul sito dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), spiega Masi: