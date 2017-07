LONDRA – E’ il frutto che potrebbe salvare la vita a migliaia di bambini ugandesi: si tratta della banana con la polpa arancione, ricca di vitamina A e che in Uganda gli agricoltori inizieranno a coltivare intorno al 2020. A sviluppare questo tipo di banana, finalizzato a migliorare il contenuto nutrizionale del frutto in Uganda, sono stati scienziati della Queensland University of Technology (QUT) a Innisfail, nel Nord dell’Australia.

La banana è un prodotto alimentare molto importante per gli ugandesi ma presenta bassi livelli di micronutrienti, in particolare di vitamina A e ferro, afferma James Dale che ha guidato il progetto della QUT, che ha avuto il supporto finanziario, 10 milioni di dollari, della Fondazione Bill & Melinda Gates, scrive il Daily Mail.

Le conseguenze della mancanza di vitamina A, in Uganda sono terribili: ogni anno muoiono circa 650.000-70.000 bambini e centinaia di persone perdono la vista. “C’è la prova che la carenza di vitamina A compromette il sistema immunitario e può avere anche un impatto sullo sviluppo cerebrale”, sostiene Dale. Le banane coltivate nella QUT, sono state inviate negli Stati Uniti per il primo trial sull’uomo: il test durerà 6 settimane ed entro la fine dell’anno si conosceranno i risultati.