ROMA – Calcestruzzo. Il segreto della resistenza ed eternità degli edifici romani: l’acqua di mare. Ma perché il cemento di ultima generazione impiega non più di qualche decennio per sgretolarsi e aprirsi in crepe, mentre il calcestruzzo con cui gli antichi romani hanno costruito porti, ponti, edifici diventa sempre più resistente dopo un paio di millenni?

C’entra ovviamente la sapienza ingegneristica di Roma antica nello scegliere i materiali, ma a parte qualche accenno storico letterario, documenti che facciano chiarezza non esistono. Plinio il Vecchio sosteneva che le strutture dei porti “diventano una massa unica in pietra, inespugnabile alle onde e ogni giorno più forte”.

Ogni giorno più forte: son partiti da qui i ricercatori dell’Università dello Utah per carpire il segreto di questa inespugnabilità che aumenta con il trascorrere del tempo invece di declinare. E hanno scoperto, dopo accurate analisi della composizione minerale del vecchio calcestruzzo, che insieme all’originale mix di malta, tufo e ceneri laviche, è l’acqua di mare il vero ingrediente misterioso.