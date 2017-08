ROMA – Il cielo diventa nero, la temperatura crolla e la pioggia inizia a cadere copiosa, con violente raffiche di vento. Questo fenomeno si chiama downburst e può provocare tantissimi danni, basti prendere ad esempio quelli provocati a Jesolo, sull’Adriatico. A generare il potente fenomeno meteorologico è l’arrivo di una colonna d’aria fredda che cade velocemente e si abbatte al suolo.

Giovanni Caprara sul Corriere della Sera scrive che in pratica la nube scende precipitosa, di pochi secondi al minuti, e con una violenza inaudita:

“In particolare si tratta di una corrente fredda molto intensa che può durare diverse decine di secondi, talvolta un minuto, e si manifesta con raffiche continue e venti che possono raggiungere velocità di svariate decine di chilometri orari, arrivando anche intorno ai 200 chilometri orari. Qualche volta sono scambiate per trombe d’aria o piccoli tornado, ma qui l’aria non ha fenomeni di rotazione.

Quando si verifica?

I downburst — come spiega Massimiliano Pasqui dell’Istituto di bioclimatologia del Cnr — possono essere abbastanza frequenti e sono legati all’intensità del temporale: più è forte, più si creano le condizioni ideali perché si generino. Quando un fronte temporalesco porta la grandine, ad esempio, vuol dire che è probabile lo scatenarsi di downburst perché l’energia in gioco è molto elevata con differenze di pressione molto alte tra l’interno e l’esterno della nube. Associate ai venti, inoltre, ci sono generalmente piogge. Queste raffiche verticali proiettate verso il suolo sono, tra l’altro, fonte di preoccupazione nelle zone aeroportuali perché presentano seri pericoli per gli aerei in fase di decollo o atterraggio. Gli effetti, in ogni caso, sono sempre devastanti”.