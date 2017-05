Eclissi lunare 10 febbraio 2017: quando assistere all’evento

ROMA – Questa sera, venerdì 10 febbraio, si potrà ammirare lo spettacolo dell’ eclissi lunare . L’evento sarà visibile in Italia e nel resto d’Europa (così come in Africa, parte di Nord e Sud America e in alcune zone dell’Asia). Per assistere al fenomeno basterà semplicemente alzare gli occhi al cielo. Alle 23:34 del 10 febbraio la luna entrerà in penombra per poi raggiungere il massimo alle 01:43 del giorno 11 febbraio. L’uscita dalla penombra è prevista per le 03:53.

Trattandosi di un’ eclissi penombrale e non totale, gli appassionati non osserveranno la classica, spettacolare ‘luna rossa‘ ma un calo di luminosità del disco lunare. Questo effetto si verifica quando la il nostro satellite passa solo ed esclusivamente per la penombra del pianeta Terra, senza essere occultata dall’ombra.

L’ eclissi penombrale può essere parziale o totale. L’ultima eclissi penombrale totale risale al 9 febbraio 2009, mentre l’ultima parziale ebbe luogo il 7 luglio 2009, ma non fu visibile dall’Italia.