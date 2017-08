ROMA – La Great American Eclipse è arrivata. Gli stati del nord America il 21 agosto 2017 piomberanno nel buio in pieno giorno con l’arrivo dell’eclissi totale di Sole. Uno spettacolo indimenticabile, che però non sarà per tutti. In Italia infatti per osservare l’affascinante fenomeno astronomico bisognerà attendere il 2026, intanto però possiamo consolarci con le diverse dirette streaming offerte dalla Nasa e dagli Osservatori astronomici.

Gli astronomi spiegano che il Sole nero taglierà in due gli Stati Uniti, dalla costa ovest alla costa est, e che il picco di oscuramento durerà in totale 2 minuti e 40 secondi. L’eclissi totale di Sole sarà visibile dunque solo da un corridoio ristretto di territori: la zona d’ombra infatti si estende per appena 150 chilometri che si estende dalla costa ovest alla costa est.

Il primo punto di contatto per la Great American Eclipse sarà a Lincoln Beach, in Oregon, alle 9.05 del mattino ora locale, le 18.05 in Italia. L’oscuramento del Sole sarà poi visibile in Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, e Nord Carolina, fino ad arrivare a Charleston, in Sud Carolina, dove terminerà alle 14.48 ora locale, le 22.48 in Italia. Il miglior punto per osservare il fenomeno sarà quello di Carbondale, in Illinois, dove la durata dell’eclissi totale di Sole sarà massima: il cielo piomberà nel buio totale per 2 minuti e 40 secondi.

Eclissi, dove vederla in streaming

In Italia l’eclissi totale di Sole non sarà visibile e per averne una tutta “nostra” bisognerà attendere il 12 agosto 2026. Se non siete tra gli appassionati di astronomia che hanno prenotato un biglietto per volare negli Stati Uniti e vedere la Great American Eclipse in prima persona, la Nasa ha preparato una diretta video utilizzando non solo gli osservatori astronomici a terra, ma anche i satelliti e la Stazione Spaziale Internazionale, Iss, come punto di osservazione. Anche l’Osservatorio Astronomico San Giuseppe ha organizzato una diretta su Facebook dell’evento che potrà essere seguita sul social network.

Per vedere la diretta streaming della Nasa clicca qui.

Per vedere la diretta dalla pagina Facebook dell’Osservatorio Astronomico San Giuseppe clicca qui.