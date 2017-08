ROMA – Una eclissi totale di Sole è in arrivo il prossimo 21 agosto. Per quasi 3 lunghissimi minuti il Sole verrà oscurato dalla Luna e il buio calerà sulla Terra in pieno giorno. Il raro evento però sarà visibile solo negli Stati Uniti, tanto che è stato ribattezzato Great American Eclipse, e per osservarne una in Italia bisognerà attendere il 2026.

Cos’è un eclissi totale di Sole?

Le eclissi possono essere solari o lunari e si verificano quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfettamente allineate tra loro creando un cono d’ombra che viene proiettato sulla superficie del nostro pianeta. Il cono d’ombra è circondato da una zona di penombra, generato proprio da quelle parti del Sole che restano solo in parte visibili, dando luogo a eclissi solari parziali.

Esistono infatti tre tipi di eclissi in funzione dell’allineamento tra i tre corpi celesti e il tipo di cono d’ombra che si forma. L’eclissi totale, come quella del 21 agosto 2017, provocherà un totale oscuramento del Sole dovuto all’allineamento perfetto. In caso di eclissi anulare, invece, si vedrà solo un debole anello di luce. Infine si parla di eclissi parziale quando la Luna oscura solo una porzione della stella.

Eclissi, ecco dove sarà visibile

Gli astronomi spiegano che il Sole nero taglierà in due gli Stati Uniti, dalla costa ovest alla costa est, e che il picco di oscuramento durerà in totale 2 minuti e 40 secondi. L’eclissi totale di Sole sarà visibile dunque solo da un corridoio ristretto di territori: la zona d’ombra infatti si estende per appena 150 chilometri che si estende dalla costa ovest alla costa est.

Il primo punto di contatto per la Great American Eclipse sarà a Lincoln Beach, in Oregon, alle 9.05 del mattino ora locale, le 18.05 in Italia. L’oscuramento del Sole sarà poi visibile in Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, e Nord Carolina, fino ad arrivare a Charleston, in Sud Carolina, dove terminerà alle 14.48 ora locale, le 22.48 in Italia.

Il miglior punto per osservare il fenomeno sarà quello di Carbondale, in Illinois, dove la durata dell’eclissi totale di Sole sarà massima: il cielo piomberà nel buio totale per 2 minuti e 40 secondi.