Nel Vecchio Testamento, al capitolo 13 del Libro di Isaia, versi 9 e 10, si legge:

Una maledizione che superficiali commentatori biblici credevano rivolta contro Babilonia, ma che Maede pensa riguardi invece tutta la Terra. Il 21 agosto non ci sarà forse un’eclissi totale di Sole negli Stati Uniti? Ecco il Sole che si oscura fin dalla sua levata. E la Luna? Proprio il 21 agosto ci sarà anche la “Luna nera”, come viene chiamata la seconda Luna nuova quando se ne verificano due in un solo mese.

E come si arriva al 23 settembre? Ce lo spiega Vittorio Sabadin su La Stampa:

Persino Maede ritiene però che questi siano indizi un po’ labili. Ma a loro sostegno, afferma, c’è la «convergenza del 33», come lui ha chiamato una serie di coincidenze: l’eclissi comincerà in Oregon, il 33° stato dell’Unione, e finirà al 33° grado di Charleston, in South Carolina, la Luna nera si presenta ogni 33 mesi e un’eclissi totale in tutti gli Stati Uniti continentali non si verificava dal 1918, cioè da 99 anni, che come tutti sanno è l’equivalente di 33 moltiplicato per 3. Facile dunque prevedere che la fine del mondo arriverà il 23 settembre, 33 giorni dopo l’eclissi. E perché, se no, i massoni avrebbero dato così tanta importanza al numero 33?

Ancora scettici? Basta leggere il Libro delle Rivelazioni, capitolo 12: «Poi apparve un gran segno nel cielo: una donna rivestita del Sole con la Luna sotto i piedi, e sul capo una corona di dodici stelle». In settembre, la Luna transiterà sotto la costellazione della Vergine, che sarà circondata dalle 9 stelle del Leone e dai pianeti Mercurio, Venere e Marte. Il Pianeta X, anche noto come Nibiru, si scontrerà a quel punto sulla Terra, dopo avere vagato per migliaia di anni secondo la teoria espressa nel 1976 da Zecharia Sitchin, uno scrittore di archeologia spaziale i cui libri sono stati tradotti in una ventina di lingue. Ne “Il 12° pianeta” Sitchin sosteneva che Nibiru era abitato dagli Annunaki, gli antichi dei della Mesopotamia, che ogni 3600 anni facevano visita alla Terra per scavare miniere d’oro. Per farsi aiutare, gli Annunaki, grazie alle loro conoscenze nel campo della genetica, avevano creato l’homo sapiens, ridotto in schiavitù e liberato alla loro partenza.