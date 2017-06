Jack Ma: “La terza rivoluzione tecnologica può provocare lo scoppio della Terza Guerra Mondiale”.

LONDRA – Jack Ma, fondatore miliardario di Alibaba, il colosso di e- commerce lancia un allarme: “La terza rivoluzione tecnologica può provocare lo scoppio della Terza Guerra Mondiale”.

Il tycoon, che è riuscito a creare la più grande piattaforma di e-commerce che l’ha reso l’uomo più ricco dell’Asia e tra i 20 più ricchi del mondo, ha rilasciato una lunga intervista alla CNBC, nella quale ha parlato anche di intelligenza artificiale, lavoro e globalizzazione.

Con le machine learning e l’intelligenza artificiale che tagliano posti di lavoro, la situazione in futuro potrebbe diventare appunto esplosiva.

“La prima rivoluzione tecnologica ha infatti causato la prima guerra mondiale, la seconda provocato la seconda guerra mondiale. Questa è la terza rivoluzione tecnologica e potrebbe provocare la terza guerra mondiale”.

In un recente discorso a una conferenza sull’imprenditoria a Zhengzhou, in Cina, ha affermato che il sistema di istruzione deve essere adattato in modo tale che si adegui al processo dell’automazione e l’aumento dell’uso di Internet.

“Non credo che dovremmo realizzare macchine simili a esseri umani ma solo assicurarci che possano eseguire compiti che l’uomo non può svolgere”.

Ma le macchine, conclude Ma con un nota di speranza, non avranno mai la saggezza e l’esperienza degli uomini che, proprio per questo, vinceranno.