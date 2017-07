ROMA – Messa da parte l’operazione nostalgia col rilancio del mitico Nokia 3310, ecco che l’azienda si prepara a competere con gli smartphone di alta fascia di Samsung e Apple. Nokia 8 arriverà presto sul mercato e non avrà nulla da invidiare ai “colleghi” iPhone e Samsung Galaxy, con cui competerà anche per il prezzo.

A rilanciare la notizia di questa nuova sfida lanciata è il sito CNMO, che parla di un design quasi totalmente senza cornici. Al momento possiamo accontentarci solo dei rumors sulle caratteristiche tecniche, che parlano di un dispositivo con display da 5.3 pollici, con processore Snapdragon 835 e varianti di RAM da 4, 6 o 8 GB a seconda dei paesi in cui sarà commercializzato.

Il modello base del Nokia 8 dovrebbe essere fornito con 64 GB di memoria e offrirà una scheda microSD per l’archiviazione espandibile. È inoltre prevista sull’apparecchio la presenza di una doppia fotocamera e del sensore di impronte digitali.

All’ultimo Mobile World Congress di Barcellona l’azienda ha rilanciato il Nokia 3310, uno dei best seller storici del settore: lanciato nel 2000 ha venduto oltre 120 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Lo storico marchio finlandese è ora in mano alla cinese Hmd Global.