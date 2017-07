ROMA – Un bambino gioca con i suoi fratelli e inciampa in qualcosa. Non si trattava di un banale sasso, ma di un fossile di oltre un milione di anni fa. Il protagonista di questa scoperta è Jude Sparks, un bambino di 9 anni, che vive in Nuovo Messico. Il ragazzino infatti è inciampato sul teschio di uno Stegomastodon, una specie estinta da milioni di anni.

Rosita Rijtano su Repubblica scrive che Jude conquista il titolo di paleontologo (per caso) più giovane. La scoperta è avvenuta nel parco vicino al comune di Las Cruces lo scorso novembre, dove il bambino e la famiglia erano in vacanza:

“Aveva una strana forma”, racconta Sparks alla giornalista del New York Times Jacey Fortin, che ne ha riportato la storia. Anche se non aveva alcuna idea sulla possibile reale natura del reperto: “Sapevo solo che si trattava di qualcosa che non si trova abitualmente”. La famiglia si divide tra due ipotesi. Quella fatta dal fratello più piccolo, Hunter, che pensa il fossile sia un’enorme mascella appartenente a una mucca. E quella di mamma Michelle e papà Kyle, a cui i resti ricordano invece un elefante. Per sciogliere i dubbi, scelgono di scattare una foto e approfondire la questione. La persona che contattano via email è Peter Houde, professore di biologia della New Mexico State University. Pensano possa essere la persona giusta dopo aver guardato su YouTube un’intervista in cui racconta di un ritrovamento similare, non molto lontano dal luogo della scoperta di Jude”.

Una intuizione che si rivela esatta. La biologa Houde riconosce subito il fossile: