Samsung lancia Galaxy Note 8 con doppia fotocamera. Tutte i rumors

NEW YORK – Samsung sta per lanciare il nuovo Galaxy Note 8, il primo smartphone dell’azienda coreana con sistema a doppia fotocamera. Il nuovo Galaxy avrà due opzioni di storage, da 64GB e 128GB, e dovrebbe arrivare entro il mese di agosto. Queste le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e che stanno facendo il giro del mondo mandando in fibrillazione gli Android addicted.

Il 26 giugno una prima foto dello smartphone sembrava ribelare la presenza di una fotocamera posteriore doppia con due sensori verticali e un lettore di impronte digitali posteriore. A confermare questa tesi un render pubblicato il giorno seguente che vorrebbe il Galaxy Note 8 proprio con doppia fotocamera posteriore ma disposta orizzontalmente.

Ma non è finita qui, Samsung sembra volere proporre ai propri consumatori un prodotto in grado di contenere foto e video fino a 128GB, spazio ulteriormente espandile con memoria esterna per altri 256GB.

Complici le numerose le foto, non sempre vere, che circolano in rete a dimostrazione dell’aspetto del nuovo Galaxy Note 8, si infittisce il mistero delle caratteristiche tecniche del prodotto come il sistema operativo utilizzato (probabilmente Android 7.1.1 Nougat) e la tipologia di fotocamera. Non ci resta che attendere il lancio, sicuramente disruptive, che Samsung starà organizzando probabilmente a New York il 26 agosto.