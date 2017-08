Smartphone android può essere riciclato come telecamere di sicurezza

ROMA – Un vecchio smartphone Android può essere riciclato come telecamera di sicurezza in casa o in macchina. Il prezioso suggerimento è di Hitesh Raj Bhagat, esperto di tecnologia che su indiatimes.com spiega i passi giusti per realizzare un’economica videocamera di sorveglianza.

Invece di acquistare una nuova videocamera per l’auto, più semplicemente si può utilizzare un vecchio smartphone Android e scaricare un’app gratuita, DailyRoads Voyager. E’ un’app supportata da annunci ma, volendo, si può pagare per eliminarli. Avrete bisogno inoltre di un supporto sicuro per il telefono.

Il vantaggio di questa soluzione (oltre al risparmio) è che lo smartphone, dispone già di un GPS, uno schermo più grande e ad alta risoluzione, una maggiore durata della batteria, più prestazioni e collegamento in rete (3G/4G). Hitesh Raj Bhagat dà un suggerimento: la maggior parte delle videocamere è con ottica grandangolare, per cui se si scopre che la normale fotocamera non è in grado di catturare una visione sufficientemente estesa, è possibile acquistare un obiettivo aggiuntivo a basso costo. Allo stesso modo, un vecchio smartphone può essere trasformato in una telecamera di sorveglianza WiFI domestica utilizzando l’app gratuita Home Security Camera Alfred.