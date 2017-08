ROMA – La notte di San Lorenzo è arrivata e porta con sé le sue “lacrime”. Se la festa ricade il 10 agosto, per osservare però lo sciame di Perseidi in tutto il loro splendore bisognerà attendere il picco che arriverà nella notte tra 12 e 13 agosto. Si tratta di un appuntamento imperdibile per appassionati e non di astronomia, che ogni anno attendono il passaggio di questo sciame di meteore che incrocia il nostro pianeta e illumina il cielo.

Le stelle cadenti saranno ben visibili dal tramonto del 12 agosto fino all’alba del 13, ma l’astrofilo Paolo Volpini, coordinatore dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), spiega che il momento migliore per vederle è la parte più alta della notte:

“Per osservale al meglio si tratterà di trovare un compromesso: bisognerà attendere la parte più alta della notte. In quel momento la luce della luna darà più fastidio, ma sarà anche il momento in cui il radiante (cioè il punto di provenienza delle meteore) è più alto, oltre i 60 gradi, e quindi sarà possibile vedere un maggior numero di stelle cadenti in poco tempo”.

Ma cosa sono le stelle cadenti? Sono sciami meteorici che si manifestano quando l’orbita terrestre interseca i flussi di piccoli frammenti lasciati dal passaggio di comete. I frammenti entrano a contatto con l’atmosfera ad altissima velocità (anche a 60 chilometri al secondo), bruciandosi e creando in questo modo le scie luminose.

La Terra attraversa le Perseidi ogni anno durante il periodo estivo mentre percorre la sua orbita intorno al Sole. Nonostante lo sciame si manifesti da fine luglio al 20 di agosto, il picco di visibilità è concentrato generalmente intorno al 12. E’ uno degli sciami più rilevanti in termini di osservabilità tra tutti quelli incrociati dal nostro pianeta.