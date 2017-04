Super orgasmo con l’intensità di 100 orgasmi: “Tutte le donne possono averlo”

ROMA – Tutte le donne, anche in menopausa, possono provare non solo semplici orgasmi, ma anche orgasmi multipli e super orgasmi. Lo spiega, con dati scientifici, il sessuologo Vicenzo Puppo in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano.

Il medico prende spunto da un documentario andato in onda su Channel 4 in cui si parla di un super-orgasmo che ha l’intensità di cento orgasmi contemporaneamente. Un documentario che sostiene anche che l’orgasmo può aumentare la fertilità di una donna del 15 per cento, e che tutte le donne sono fisiologicamente predisposte ad avere l’orgasmo, facilitato da livelli alti di ossitocina.

Puppo cita un suo precedente articolo, che risale al 2002, in cui lui scriveva:

“Le donne hanno una capacità orgasmica superiore a quella dell’uomo: non solo possono provare orgasmi multipli, ma anche il cosiddetto stato orgasmico, cioè un orgasmo prolungato o più orgasmi ravvicinati, che può durare diverse decine di secondi. Devo inoltre riportare che alcune donne, pervenute alla mia osservazione, riferiscono di aver provato sensazioni ancora più intense dello stato orgasmico, che non duravano solo alcune decine di secondi, ma che si protraevano per diversi minuti continuamente senza alcuna interruzione; non solo, se il partner interrompeva la stimolazione loro si opponevano e pretendevano che lui continuasse. Questa condizione si potrebbe definire stato super orgasmico”.

Il sessuologo sottolinea che tutte le donne possono provare non solo l’orgasmo, ma anche il super orgasmo, anche perché, a differenza degli uomini, non hanno un periodo refrattario, ovvero un periodo di recupero dopo un orgasmo: “tutte possono avere più orgasmi successivi se la stimolazione degli organi erettili non viene interrotta, orgasmi che possono durare anche minuti come nello stato super orgasmico”.