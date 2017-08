ROMA – Cosa succede quando le temperature percepite superano quella reale? A spiegarlo è Paolo Virtuani in un articolo per il Corriere della Sera che cerca di fare chiarezza su questo concetto che negli ultimi giorni, complice l’ondata di caldo africano che ci affligge, è sempre più cercato su Google.

Le temperature in Italia infatti hanno superato i 40 gradi, ma in alcuni casi le temperature percepite sono state di oltre 50 gradi, come accaduto il 2 agosto a Grazzanise con 54° e Ferrara con 50°. Ma cosa cambia tra le due? La risposta è nel grado di umidità dell’aria: