ROMA – E’ in corso una tempesta magnetica causata dall’eruzione solare avvenuta il 4 settembre: la bolla di plasma emessa dal Sole ha colpito la Terra giovedì mattina, alle 5:00 ora italiana, e la tempesta associata sta disturbando le comunicazioni radio nelle regioni polari. Si tratta dell’eruzione solare più intensa degli ultimi undici anni.

Per venerdì 8 settembre è previsto l’arrivo della seconda nube di particelle, mentre si sta valutando se le onde radio emesse dal Sole durante quest’ultima eruzione stiano già provocando problemi ai Gps.

La tempesta magnetica attesa domani dovrebbe essere più intesa rispetto a quella di oggi. Secondo le previsioni dell’Agenzia americana per l’Atmosfera e gli Oceani (Noaa), la tempesta prevista l’8 settembre dovrebbe essere di classe G3 nella scala che va da 1 a 5.

Secondo Mauro Messerotti, dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), consigliere per il meteo spaziale della direzione scientifica dell’Inaf e dell’università di Trieste, il fenomeno potrebbe causare disturbi e persino black out alle comunicazioni radio nelle regioni polari e anche a latitudini più basse. Inoltre si potrebbero verificare anche problemi all’elettronica dei satelliti. Tuttavia, ha aggiunto, ”questi ultimi non dovrebbero essere rilevanti perché i satelliti sono abbastanza robusti”. Invece, ha proseguito il fisico solare ”si sta valutando se le onde radio emesse dal Sole durante l’intensa eruzione stiano creando interferenze nel sistema Gps”.