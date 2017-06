Tutti gli europei hanno una discendenza diretta con Carlo Magno

ROMA – Tutti gli europei hanno una discendenza in linea diretta con Carlo Magno, re dei Franchi, dei Longobardi e dall’800 primo imperatore del Sacro Romano Impero. E’ quanto affermato da Adam Rutherford, un genetista leader, siamo tutti in qualche modo collegati alla nobiltà. Una dichiarazione fatta nel corso della trasmissione “Who Do You Think You Are? (Chi pensi di essere?) in onda su BBC1, in cui gli ospiti cercano di identificare nel proprio albero genealogico, una celebrità “fantastica o vituperata”.

Lo scorso anno Richard Branson, fondatore della Virgin, si vantava del “fatto straordinario che la sua famiglia” discendesse da Carlo Magno. Ma Rutherford, con un dottorato di ricerca in genetica, ha affermato che in realtà ciò non è affatto straordinario. Parlando al Chalke Valley History Festival, sponsorizzato dal Daily Mail, ha affermato che “letteralmente” tutti in Europa discendono in linea diretta da Carlo Magno, mentre c’è una “significativa” possibilità che la maggior parte dei britannici discendano da Edoardo III; ma poche persone hanno la possibilità economica per dimostrarlo.

Rutherford, con dei colleghi dell’University College di Londra ha lavorato sul concetto di due genitori, che avevano a loro volta due genitori e così via, tornando indietro nel tempo così da realizzare un albero genealogico in continua espansione. E proprio da questo, sono riusciti a capire che tutti coloro che vivevano in Europa nel X secolo, sono in qualche modo collegati a chi ora vive nello stesso continente.

“Ogni persona in Europa, discende letteralmente da Carlo Magno. Letteralmente, non metaforicamente. C’è una discendenza in linea diretta con l’imperatore”.