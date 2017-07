ROMA – Arrivo dell’uomo su Marte rinviato a data da destinarsi. Se la Nasa parlava del 2030 come possibile data per la prima missione umana sul pianeta rosso, ora deve fare un passo indietro. “Problemi di budget“, dicono dall’agenzia spaziale americana che non avrenne dunque i fondi necessari al momento per sviluppare le tecnologie necessarie a far discendere un equipaggio umano sul suolo marziano.

A dare l’annuncio è il responsabile della direzione Nasa per l’esplorazione umana, William Gerstenmaier, in occasione del Propulsion Energy Forum organizzato ad Atlanta dall’Istituto americano di aeronautica e astronautica (AIAA): in poche ore il video con il suo intervento ha fatto il giro del web.

“Guardando all’orizzonte del 2030, non posso indicare una data per l’arrivo dell’uomo su Marte e il motivo – afferma Gerstenmaier – è che ai livelli di budget che abbiamo descritto, con un aumento del 2%, non abbiamo sistemi di superficie disponibili per Marte. E l’ingresso, la discesa e l’atterraggio rappresentano per noi una grossa sfida su Marte”.

Se i rover atterrati sul Pianeta Rosso finora pesavano circa una tonnellata, il veicolo necessario per una spedizione umana potrebbe pesare almeno 20 volte di più.

“Senza capire esattamente come vogliamo farlo, con retropropulsione supersonica o ipersonica, è difficile indicare una data per quel genere di attività di superficie”.

C’è invece più ottimismo per quanto riguarda la possibilità di una spedizione umana sulla Luna. Grazie alla futura stazione spaziale cislunare