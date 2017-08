PISA – Una grande antenna a caccia di misteri dell’universo. A Cascina, in provincia di Pisa, è entrato in attività Virgo, super-rivelatore di onde gravitazionali, ovvero le increspature che si formano nel tessuto spazio-tempo dell’universo, quando due masse si avvicinano tra loro, ruotando le une attorno alle altre.

Con i due rivelatori di Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), che si trovano a Livingston (Louisiana) e a Hanford (Stato di Washington), Virgo forma un potentissimo triangolo che funziona come un unico rivelatore e che per la prima volta permette di identificare, oltre al segnale, la regione del cielo da cui proviene: è l’inizio di una nuova astronomia. Virgo fa parte dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), cui l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare(Infn), e nella sua versione potenziata riesce a osservare un volume di universo dieci volte maggiore rispetto alla sua versione precedente.

Come due nastri blu, i due bracci di Virgo attraversano per tre chilometri le campagne di Cascina. Sono dei tunnel in cui, all’interno di tubi a vuoto, viaggiano due fasci laser ottenuti dividendo in due un unico fascio con uno specchio. Le due metà del laser viaggiano avanti e indietro riflesse da speciali specchi e se, quando tornano a unirsi, una delle due ha una lunghezza diversa è il segnale che è stata colpita da un’onda gravitazionale.

Avere uno strumento del genere “è una grandissima soddisfazione”, ha osservato il coordinatore del progetto Advanced Virgo, Giovanni Losurdo. “Se c’è un segnale, lavorando in tre è possibile ricostruirne la direzione”. I tre rivelatori continueranno a funzionare fino al 25 agosto, quando è prevista una fase di manutenzione e potenziamento della durata di circa un anno. La speranza è che in questi 25 giorni di attività si riesca a osservare un evento: “speriamo di avere fortuna”.