Volume della tv: ecco perché lo mettiamo sempre su un numero pari

ROMA – Mettete sempre il volume della televisione a un numero pari? La scienza spiega il perché. Come riporta il sito di Radio Deejay, alcune ricerche dimostrerebbero che i prodotti commerciali sono più attrattivi per i clienti quando contengono un numero pari, perché percepito come più “familiare”. Anche perché, i numeri pari compaiono più frequentemente nelle tabelline imparate da bambini.

I numeri – spiega Alex Bellos, scrittore e matematico – furono inventati come simboli oggettivi per esprimere quantità esatte. Tuttavia come esseri umani li intendiamo anche soggettivamente e non possiamo fare a meno di proiettarvi altri significati. I numeri raccontano una storia“.

I numeri dispari richiederebbero più tempo per la comprensione e nella cultura occidentale sarebbero associati a significati esoterici. Insomma, se mettere il volume su un numero pari è perché vi sentite più sicuri e più a vostro agio.