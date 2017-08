ROMA – WhatsApp lancia un nuovo sistema per migliorare il trasferimento dei file da un cellulare all’altro. Un modo per velocizzare lo scambio di informazioni tra i vari dispositivi e per andare incontro alle esigenze degli utenti. Grazie alla collaborazione con Microsoft, Whatsapp si è dotata del Multi Media Server (MMS), un protocollo che consente di trasmettere foto e testo in un unico messaggio.

Quindi si potrà scaricare più file contemporaneamente, senza attendere che un download si completi prima di iniziare quello successivo. Inoltre, i file scaricabili contemporaneamente potranno essere di diverse tipologie.