SAN BRUNO – YouTube ha promesso di risolvere il problema del consumo eccessivo della batteria di iPhone e iPad causato dall’applicazione. Numerosi utenti, in tutto il mondo, lamentano che l’app anche quando è chiusa divora la carica.

Recentemente, un utente su Twitter ha scritto che l’app YouTube nel giro di mezz’ora ha ridotto del 20% la durata della batteria del dispositivo e chiesto che venga sistemata. YouTube ha risposto: “Apprezziamo il report, stiamo attivamente lavorando sul problema. Grazie per la pazienza”.

Le lamentele hanno acceso i riflettori sulla presenza di un bug nell’app YouTube ma l’effetto non è identico per tutti. C’è chi non rileva problemi particolari, altri parlano di surriscaldamento anche quando i video vengono riprodotti in risoluzione 720p.

Nel settembre scorso, per indagare sui problemi relativi alle batterie iOS 11, Wandera, società di sicurezza mobile con sede a Londra, ha condotto uno studio sulla durata della batteria di 50.000 iPhones.

Hanno scoperto che gli iPhone che utilizzavano iOS 11 impiegavano 96 minuti per esaurire la batteria dal 100% della carica; su iOS 10 invece hanno richiesto più tempo, 240 minuti. Lo studio ha rilevato che lo scaricamento della batteria potrebbe essere causato dalla funzione Spotlight, utile a cercare rapidamente qualunque documento presente sull’iPhone.