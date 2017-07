ROMA – Aurora Vannini è la giovanissima modella che ha fatto il suo debutto sulla passerella di AltaRoma. La ragazza ha appena 14 anni ma già sfila per un’agenzia di modelle e ha tutte le carte in regola per diventare una star. Alta 1,79 metri, taglia 38, occhi e capelli castani. Brava a scuola e con la passione per la fotografia, ma intanto la moda è la sua passione fin da bimba.

Paola Pisa sul quotidiano Il Messaggero scrive che la ragazzina, originaria di Roma, ha iniziato a frequentare le sfilate quando aveva appena 6 anni, quando il padre faceva parte della Commissione Turismo e Moda della Capitale: