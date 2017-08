Real Madrid-Barcellona STREAMING e diretta TV: dove vedere la partita

Niccolò Ciatti. Erano 300, italiani. Ed erano 300 vigliacchi

Niccolò Ciatti, erano 300 quelli che disposti su due ordinate file fanno ala e pubblico al suo omicidio. Erano 300 quelli che il video registrato dalle telecamere inquadra in sequenza, ordinati in lunghe file, come ai botteghini di uno spettacolo. Erano 300, circa, almeno, più o meno. Ed erano in gran parte italiani.