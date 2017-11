ROMA – Esiste un’agenzia chiamata Good Girls Company che sta organizzando un vero e proprio evento per salutare l’arrivo del 2018: si tratta di Sex Island, letteralmente isola del sesso, un luogo dove è possibile trascorrere una vera e propria vacanza all’insegna del cibo, alcool e sesso.

La società sta già preparando tutto nei minimi dettagli: “Per il nostro evento di Capodanno avremo 60 ragazze e 30 biglietti, più sorprese sessuali e fuochi d’artificio. Sarà la festa di Capodanno più entusiasmante al mondo”.

Questa singolare Sex Island si trova in una località misteriosa, ai Caraibi, che non può ancora essere resa nota in quanto le autorità hanno già minacciato di arrestare gli organizzatori per contrastare l’attività illegale che, oltre a sesso illimitato, promette anche festini a base di droga. Il prezzo del soggiorno va dai 500 ai 1.200 euro.

Nel 2017 la località prescelta fu Cartagena, in Colombia.