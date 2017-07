Casa delle streghe in vendita nel Regno Unito. Prezzo: 675,000 sterline

PRESTON – Casa delle streghe in vendita nel Regno Unito. Come rende noto il Daily Mail, non lontano dalla città di Burnley, nel Lancashire, (Inghilterra), una donna ha messo in vendita la sua villa, la “West Close Farm”, appartenuta in passato a due donne, giustiziate nel XVII secolo per l’accusa di stregoneria. Questo dettaglio macabro non sembra essere un difetto del cottage, ma anzi una sorta di valore aggiunto. Il prezzo della curiosa dimora è di ben 675,000 sterline (più di 760mila euro).

Le ex inquiline della villa sono Anne Whittle e la figlia Anne Redferne, entrambe giustiziate nel 1612 dopo essere state dichiarate colpevoli di stregoneria. All’epoca praticare magie e preparare pozioni era un business piuttosto lucrativo, ma allo stesso tempo rischioso.

L’attuale padrona di West Close Farm è Wendy Handley, 52 anni. Quando la donna ha iniziato ad abitarci 13 anni fa, è subito venuta a conoscenza del passato “oscuro” della casa. “Un amico di mio padre, un poliziotto del posto, nonché appassionato di storia, mi ha detto che lì si praticavano stregonerie”, ha reso noto Wendy, che insieme al marito Spik ha speso già 60.000 sterline per migliorare il cottage.

Tra i confort di cui potranno godere i futuri proprietari anche una Jacuzzi, pezzo forte della struttura. Lo sa bene la signora Handley, pronta a dire addio alla sua casa non senza qualche rancore: “Voglio leggere e saperne di più sulla storia della casa prima di consegnare le chiavi e lasciarmela alle spalle”, ha detto la 52enne.