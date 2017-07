LONDRA – Rimane delusa o meglio sconvolta da una cena offerta da un’amica e un’utente di Mumsmet, un forum online dove i genitori si incontrano per chiacchierare liberamente delle questioni che riguardano i loro figli, chiede l’opinione degli altri utenti, vuole sapere se per caso non abbia esagerato.

La donna aveva ricevuto un invito per “una cena con arrosto” e invece, con orrore, ha scoperto che si trattava di pollo e riso al vapore. IHopeYouStepOnALegopiece, il nickname, anonima come tutti quelli di Mumsnet, ha raccontato di quanto fosse “entusiasta” dell’invito e successivamente rimasta delusa perché a tavola c’era un piatto di spinaci al formaggio, Yorkshire pudding (contorno della tradizione inglese), pollo ripieno e riso, come riporta il Daily Mail.

Ad aggravare la situazione culinaria, il piatto era “completamente ricoperto di sugo, formaggio, e un bel po’ di maionese”,

ha scritto infuriata nel post. Ha osservato:

“La amo profondamente ma penso che sia completamente fuori di testa” e chiesto agli altri utenti se per caso fosse irragionevole.

“No” è stata la risposta unanime e c’è stato chi, come Dfg15 ha definito la cena “disgustosa! Poverina” oppure MiladyThesaurus che ha scritto: “Formaggio, riso, salsa e maionese. Come le è venuto in mente?”. Ma non è mancato un saggio consiglio da EnthusiasmlsDisturbed: