MILANO – Cuscini ingialliti, guanciali che hanno perso il loro candore e sanno di vecchio: ecco come farli tornare puliti senza cambiarli. Basta lavarli in lavatrice con uno sbiancante, anche con uno fatto in casa. Ovviamente, però, dopo aver letto l’etichetta ed essersi assicurati che possano essere messi in lavatrice.

La ricetta per il detersivo che toglie i brutti aloni gialli lasciati soprattutto dal sudore arriva dal sito Vita da mamma, e prevede tre litri di acqua, mezza tazza di succo di limone e una tazza di acqua ossigenata.

Basta mescolare questi ingredienti in un recipiente per otterrete lo sbiancante base per i guanciali. Una volta preparata la miscela, si rimuove le federa dal cuscino, se non l’abbiamo già fatto, e si seleziona il programma della lavatrice con un lavaggio con acqua calda e due risciacqui. Infine si aggiunge una tazza del nostro sbiancante insieme a una tazza di detersivo per il bucato, una tazza di detersivo per i piatti, mezza tazza di borace.

