ROMA – Le donne amano analizzare e discutere dei propri momenti più intimi con le amiche. Un recente studio ha ridotto i punti di discussione tra amiche a 7 temi che verranno senza dubbio analizzati in una delle tante conversazioni tra donne s**********e attive.

Nell’ambito dello studio, condotto da VictoriaMilan, è stato chiesto a 8.407 membri di s***o femminile provenienti da 21 Paesi quali siano gli elementi legati al s***o su cui si concentrano maggiormente durante le confidenze tra amiche. Gli uomini possono essere certi che, ogni volta che portano a letto una donna, ci saranno 7 aspetti che una donna si annoterà per le discussioni con le amiche.

La durata dell’incontro è sempre l’argomento caldo della maggior parte delle conversazioni per donne provenienti da Belgio, Finlandia e Norvegia. Il timing è tutto, e lei avrà osservato la quantità di tempo necessaria a lui per avvicinarsi e chiederle di andare a casa con lui. Quanto tempo ha investito nei preliminari e se hanno fatto s***o più di una volta, quale era il tempo di recupero…?

La dimensione è un argomento interessantissimo per le donne, ma i meno ben-dotati saranno sollevati a sapere che le dimensioni del p**e non sono un fattore decisivo in camera da letto. La dimensione del p**e di un uomo è la prima cosa che le donne in Irlanda, Polonia e Sudafrica discuteranno con le loro amiche, e se la dimensione non era degna di nota, si parlerà di come l’attrezzo sia stato usato. La tecnica con le dita, la lingua e il tempo passato a garantire che lei sia pienamente soddisfatta, contano più di p**e di grandi dimensioni.

La cura del corpo è uno degli argomenti di conversazione più importanti per le donne provenienti da Stati Uniti, Australia e Danimarca. Verrà commentato e verificato se un uomo è rasato, se fa la ceretta o se preferisce lo stato “naturale”. Sebbene sia tutta una questione di preferenze personali, sarebbe opportuno riflettere sul proprio corpo ciò che effettivamente ci piacerebbe vedere sull’altro.

Le donne provenienti da Francia, Spagna e Regno Unito ci dicono che le parole dette a una donna prima di portarla a letto sono fondamentali. E cosa ne è delle parole sussurrate nei momenti intimi? Il suo tono era un po’ di comando? È stato dolce? Ti ha detto di amarti durante i primi cinque minuti? C’era assoluto silenzio o vi siete scambiati qualche parola per rompere l’imbarazzo? Tutto ciò sarà preso in considerazione – e analizzato con le amiche dopo l’evento.

L’odore e il gusto sono fattori significativi per tutte le donne, ma sono l’argomento #1 per le donne provenienti da Svizzera, Austria e Svezia. Fuma? Beve robe molto alcoliche? Si è lavato i denti prima di venire a letto? La sua pelle aveva un sapore salmastro, dolce o poco gradevole? Ha fatto in modo da essere pulito e profumato per lei o ha dato per scontato che lei prendesse iniziative nonostante si fosse presentato all’appuntamento direttamente dopo una giornata di lavoro? Ogni singolo dettaglio verrà preso in considerazione e i signori dovrebbero esserne sempre consapevoli: fate una doccia veloce se volete che la vostra concubina sia generosa a letto.

La disperazione di un uomo e la necessità di avere la sua donna proprio qui, in questo momento sarà sicuramente l’argomento di conversazione principale tra le donne provenienti da Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Ungheria, ma ovviamente, i gentiluomini dovrebbero assicurarsi che la loro preda sia disponibile a farlo nel bagno del ristorante o in un parco durante una passeggiata. A volte il fatto che si inizi nel corridoio e si finisca sul piano della cucina è già sufficiente.

La resistenza di un uomo è di estrema importanza per le donne provenienti da Germania, Italia e Repubblica Ceca: queste saranno ipnotizzate da un uomo che sia in forma e che sappia “tener duro” a lungo per lei. La frustrazione di una donna di fronte ad un uomo che non riesce a mantenere l’erezione dopo aver bevuto troppo, la ragazza potrebbe non essere così sconvolta perché avrà un ottimo argomento di conversazione con le amiche.

Il fondatore e CEO di Victoria Milan, Sigurd Vedal, è del parere che le conversazioni del giorno dopo sono una grande opportunità per le donne più competitive di mostrare la loro abilità s******i.

“Le donne condividono i dettagli intimi tra loro in quanto dimostrano così di essere in grado di attirare uomini sorprendenti che si prendono cura di loro sia dentro che fuori dalla camera da letto. Sappiamo anche che se è bravo a letto, queste informazioni saranno condivise solo con le amiche più strette, per evitare che a qualcuna venga in mente di andargli dietro.

“Le conversazioni tra donne sono molto aperte – raccontano tutto alle amiche più strette: che sia un’esperienza positiva o del tutto negativa. Alla fine è importante essere in grado di farsi una bella risata se le cose non vanno così come ci si aspettava”, dice Vedal.

Questo sondaggio è stato condotto in 21 paesi: Svezia, Australia, Nuova Zelanda, Austria, Danimarca, Belgio, Finlandia, Spagna, Norvegia, Polonia, Francia, Italia, Ungheria, Stati Uniti, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca, Svizzera e Sudafrica.