Estate 2017, dove andare in vacanza in Italia: 7 idee

ROMA – Estate…tempo di vacanze. C’è chi sceglie il mare, chi la montagna, chi le grandi capitali del mondo. Non tutti hanno l’attitudine a organizzare un viaggio con largo anticipo. Quando le ferie sono agli sgoccioli, i ritardatari mettono in campo tutte le loro armi per trovare la via di fuga. Spesso a mancare sono proprio le idee. Il web da questo punto di vista rappresenta una fonte inesauribile di consigli e suggerimenti e anche se poi ci si reca in un’agenzia di viaggi per prenotare, è utile arrivare preparati in negozio.

Ecco una serie di luoghi dove potreste trascorrere le vacanze quest’estate.

1)VACANZA ENOGASTRONOMICA. Cibo e vino sono la vostra passione. Quando lo slow food chiama, l’Italia risponde con una miriade di soluzioni uniche nel loro genere. La Toscana offre molto da questo punto di vista, soprattutto la provincia di Siena. Tappa obbligata: Montalcino, non senza la degustazione del Brunello. In alternativa, c’è l’Abruzzo, culla dell’enogastronomia. Una visita a Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell’Aquila, è la soluzione migliore. Lì potrete provare anche la suggestiva esperienza dell’albergo diffuso, che vi riporta indietro nel tempo senza rinunciare a tutti i confort. Chi si trova nel Nord Italia può optare per il Friuli Venezia Giulia. Consigliamo la Subida di Joško Sirk a Cormons. Un piccolo centro per il turismo verde dove potrete ristorare il corpo e l’anima.

2)VACANZA IN SICILIA. La Sicilia è una delle mete più scelte per le vacanze estive. Piuttosto però che scegliere le località turistiche per eccellenza come Taormina, la caraibica San Vito Lo Capo o Cefalù, perché non andare alla scoperta delle province di Ragusa e Siracusa? Scoglitti, Ragusa Ibla, Modica (l’assaggio degli scacci è d’obbligo), per poi passare a Noto e alla romantica Marzamemi. Fondamentale una passeggiata tra le vie di Ortigia, parte più antica della città di Siracusa.

3)VACANZA IN SARDEGNA. Lasciate alle spalle i luoghi più vip della Costa Smeralda e puntate all’Arcipelago di La Maddalena, dove ad attendervi ci sono luoghi paradisiaci. Continuate fino a Caprera, la Tahiti italiana. Tra una tintarella e l’altra potete visitare il Compendio Garibaldino, considerato uno dei luoghi storici e paesaggistici più suggestivi della Sardegna. Unica pecca: si tratta di una soluzione non particolarmente economica, soprattutto in alta stagione.

4)VACANZA IN LIGURIA. Abitate a Milano e volete fuggire dalla roventi temperature estive? Concedetevi qualche giorno di relax a Camogli, nella città metropolitana di Genova. Una deliziosa località balneare, nota per il suo porticciolo e per i palazzi variopinti sul lungomare. È anche chiamata la “Città dei mille bianchi velieri”. Imperdibile. Una location a prova di selfie!

5)VACANZA IN PUGLIA. Se il Salento non fa per voi perché è troppo turistico e affollato nella stagione estiva, potete provare con Peschici, in provincia di Foggia. Una rinomata località balneare, che fa parte del Parco Nazionale del Gargano e della Comunità Montana del Gargano. Per la qualità delle sue acque di balneazione è stata più volte premiata della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education.

6)VACANZA IN CALABRIA. Riscoprite Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Inconfondibile la sua morfologia: è arroccata su una rupe a strapiombo sul mare con spiaggia sottostante. Per gli amanti del buon cibo: in luglio si svolge la Sagra del pesce azzurro e della famosa cipolla rossa di Tropea. Il 15 agosto, in occasione della festa della Madonna dell’Isola, viene organizzata una suggestiva processione vicino al mare.

7)VACANZA IN MONTAGNA. Destinazione Val Pusteria, tra l’Alto Adige ed il Tirolo Orientale, nella direzione est-ovest tra Bressanone e Lienz. Se siete amanti della montagna estiva, delle passeggiate, delle escursioni e dei paesaggi suggestivi, è ciò che fa al caso vostro. Oltre al tipico cibo tirolese, troverete anche una selezione dei vini più apprezzati d’Europa. Una cornice di verde e laghi sotto le tre cime di Lavaredo, meta perfetta per chi al mare preferisce la tranquillità e il fresco. Tappa obbligata: il Lago di Braies.