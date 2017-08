Facebook down: non funziona oggi 23 agosto 2017, ecco cosa sta succedendo

ROMA – Oggi 23 agosto 2017 si sta verificando un down di Facebook che si estende a tutta Europa, stando alle prime notizie che ci giungono da qualche ora a questa parte. Il social network di Mark Zuckerberg sta riscontrando evidenti problemi soprattutto in Inghilterra e se vi si accede tramite Google Chrome. Già da ieri, a quanto apprendiamo, il sito funzionava a singhiozzo, ma dalla tarda mattinata di oggi il disservizio sembra essere più ampio e più grave. Intanto, l’hashtag #facebookdown continua la sua ascesa negli argomenti di tendenza di Twitter. Ancora da chiarire le cause della diffusa anomalia