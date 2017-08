Furti in casa, ecco cosa fare per evitarli

LONDRA – Esperti ex ladri rivelano i segreti per mettersi al riparo da visite indesiderate nell’abitazione: è meglio installare una telecamera a circuito chiuso e cani pronti ad abbaiare al minimo rumore.I 12 ex ladri ammettono che prima di scegliere i loro obbiettivi, osservavano le case dalla strada e cercavano di evitare furti complicati che avrebbero attirato l’attenzione.

Le telecamere a circuito chiuso, affermano, sono il modo migliore per fermare i delinquenti che mirano alla vostra casa e all’auto, riporta il Daily Mail. Finestre e porte chiuse, televisione sempre accesa e cani che abbaiano, costituiscono un deterrente, il ladro prima di entrare in casa ci pensa due volte. Nonostante questi suggerimenti, solo il 14% dei britannici ha istallato una videocamera di sorveglianza in casa, un deterrente non indifferente per il ladri, e ancor più preoccupante, il 28% ammette di non adottare alcuna misura di sicurezza, lasciando le porte aperte mentre è a casa. Per non parlare di chi sui social media pubblica decine di foto mentre è in vacanza: un invito ai ladri a darsi da fare.