Gp Ungheria in streaming e tv: dove vedere il Gran Premo in chiaro

F1 UNGHERIA STREAMING, DOVE VEDERLO IN DIRETTA – Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Budapest, per l’undicesimo appuntamento della stagione, che si correrà domenica 30 luglio alle ore 14.00. La gara verrà trasmessa in diretta da Sky ed in chiaro dalla Rai: per gli abbonati alla piattaforma sarà disponibile sui canali Sky Sport 1 HD, Sky SportMix HD e Sky Sport F1 HD con telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené. Per assistere alla diretta streaming alla gara si potrà tranquillamente usufruire del servizio Sky Go, che è attivabile gratuitamente da tutti gli abbonati a Sky che ne hanno fatto richiesta. La diretta della Rai in chiaro sarà proposta allo stesso orario su Rai1 con la diretta streaming disponibile su raiplay.it o per mezzo dell’applicazione gratuita RaiPlay.

Sarà una prima fila tutta Ferrari nel Gp d’Ungheria di Formula 1. Sebastian Vettel ha infatti conquistato la pole position, precedendo il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Seconda fila per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Vettel ha chiuso con il tempo di 1’16”276, precedendo di 168 millesimi Raikkonen. Due e quattro decimi di ritardo, rispettivamente, per le Mercedes del finlandese e dell’inglese. Alle loro spalle, partiranno in terza fila le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, staccate di circa mezzo secondo dal tedesco. Settimo posto in griglia per Nico Huelkenberg, con la Renault, ottavo e nono per le McLaren di Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, decimo per Carlos Sainz con la Toro Rosso.