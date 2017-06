Stasera in tv: guida giornaliera ai programmi televisivi, film, serie, documentari

ROMA – Cosa c’è stasera in tv? Quali sono i programmi in onda sui canali Rai e Mediaset del digitale terrestre? Film, spettacoli, serie tv, documentari e partite di calcio: cosa vedere in televisione oggi? Vi proponiamo una guida tv facile da consultare e completa di tutti i canali e di tutte le fasce orarie. Scoprire cosa c’è oggi in tv è davvero semplice e alla portata di tutti, basta solo selezionare la fascia oraria che più interessa e scorrere i canali per guardare cosa andrà in onda: CLICCA QUI PER LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DI OGGI.

Sarà una stagione ricca di appuntamenti che vedrà tra i suoi protagonisti, oltre ai programmi e le serie tv, anche il grande cinema, con oltre un terzo della programmazione in prima serata su tutti i canali. Tra i tanti titoli in programma I segreti di Osage County (M.Streep, J. Roberts), Mortdecai (J. Depp, G. Paltrow), Black or White (K. Costner), The big wedding (R. DeNiro, D. Keaton). Ma, come detto, grande spazio anche alle nuove serie televisive e alle repliche di vecchi serial che hanno fatto la storia della televisione. Non mancheranno anche i reality, anche qui alternando nuovi appuntamenti, nuove stagioni e nuove proposte, con repliche di vecchie puntate sia nelle fasce mattutine che in quelle pomeridiane e notturne. Grande spazio anche per i più piccoli, con tanti canali dedicati esclusivamente a loro, una intera programmazione fatta di cartoni animati, per non fargli perdere neanche una puntata del loro personaggio preferito.

Anche gli amanti della cucina, della casa, del lifestyle, non rimarranno delusi. Nuove stagioni di programmi e format di intrattenimento sono in arrivo, mixati con quelli più vecchi. Per non perderti nulla e consultare la guida anche sullo smartphone e sul tablet, c’è anche una comoda app, facile da scaricare, che permette di guardare ovunque cosa c’è e cosa ci sarà in onda.