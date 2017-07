Instagram e selfie post: Selena Gomez la più pagata. Cristiano Ronaldo terzo

LOS ANGELES – Instagram, la classifica delle star più pagate per i propri post commerciali. Ogni foto con sponsor pubblicata da Cristiano Ronaldo vale 308mila dollari. Ma la più ricca è Selena Gomez: la giovanissima cantante americana per ogni post di tipo commerciale (e sul suo profilo Instagram ce ne sono diversi) prende 420mila dollari.

A seguire la popstar statunitense in questa classifica c’è l’immancabile Kim Kardashian, che per ogni spot su Instagram si aggiudica 385 mila dollari. Al terzo posto, il bomber Cristiano Ronaldo, primo uomo della top ten, che guardagna 308mila dollari per ogni post.

Seguono nella top ten le sorelle Kylie e Kendall Jenner e Khloe e Kourtney Kardashian, le modelle Cara Delevingne e Gigi Hadid e il cestista Lebron James.

Proprio contro l’abitudine di molti vip di pubblicizzare prodotti commerciali nei loro post il Parlamento italiano ha di recente varato una misura, contenuta nel disegno di legge sulla Concorrenza, che prevede una stretta sulla pubblicità occulta sui social network.

Tra i tanti vip nostrani che rientrano nell’interesse di questa norma, influencer come Chiara Ferragni o prezzemoline come Belen Rodriguez. In Italia, quindi, in futuro le celebrities dovranno indicare in modo univoco quali interventi realizzati all’interno della rete internet costituiscano sponsorizzazione, in modo che i consumatori siano sempre informati e mai ingannati da spot occulti.