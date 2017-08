LONDRA – La giornata perfetta? Secondo uno studio si apre alle 6:45, alle 8 è momento ideale per fare l’amore, per bere un bicchiere di vino è bene aspettare le 18:30. Dallo shopping, allo sport o al caffè, c’è un’ora ideale per tutto.

Ecco la giornata perfetta, scrive il Daily Mail.

6:45 Svegliarsi e risplendere. E’ il momento ideale per il risveglio. “E’ controllato da due processi cerebrali: uno che avvisa e l’altro che spinge a dormire”, spiega il dottor Paul Kelley, esperto di sonno all’University of Oxford. “Il processo è governato dalla melatonina, l’ormone del sonno, e dall’orexina, l’ormone anti-sonno o del risveglio, che regola anche la felicità”. Il sistema degli adolescenti è dominato dalla melatonina fino a metà mattina, per cui quando si alzano presto diventano apatici. Ma quando il cervello, i polmoni e i muscoli rallentano, l’orologio biologico si sposta in avanti e ci tiene in allerta per un lungo lasso di tempo. Alzarsi alle 6:45, inoltre, assicura dalle sette alle nove ore di sonno.

7:00 Ginnastica prima della colazione. I ricercatori dell’University of Bath hanno scoperto che fare esercizio prima della colazione fa bruciare più grassi: il corpo infatti interviene nelle riserve di grasso invece che sul pasto più recente. Swimwear Speedo raccomanda ai nuotatori di immergersi nell’acqua un’ora prima della colazione poiché nel corso della notte si esauriscono le scorte di carboidrati e il corpo può eliminare i depositi di grasso.

7:45 Lavare i denti. Prima o dopo la colazione? E’ una domanda importante e la maggior parte degli studi suggerisce di aspettare 30 minuti dopo la colazione, specialmente quando si beve succo d’arancia o si mangia mezzo pompelmo. Dentisti della Bristol University hanno scoperto che i cibi acidi ammorbidiscono lo smalto dei denti e spazzolarli subito dopo averli mangiati danneggia la superficie dentale.

8:00 Fare s***o o esporsi alla luce del sole. Fare l’amore così presto? Sì. Al mattino i livelli di testosterone raggiungono il picco, il s***o dura più a lungo e le donne hanno più energia. Le endorfine sprigionate dal s***o abbassano la pressione sanguigna e mettono di buonumore. L’alternativa è trascorrere 20 minuti in giardino, esponendo il corpo alla luce solare che al mattino attiva in modo potente il metabolismo, secondo i neurologi della Northwestern University Feinberg School of Medicine.

9:00 Social media. Da uno studio biennale su 509 milioni di tweet è emerso che i messaggi inviati al mattino sono ottimisti. A fine giornata, esprimono angosce, sensi colpa o rabbia.

10:00 Problemi e caffè. Tre ore dopo il risveglio la mente è al massimo, dicono i biologi dell’University of Southern California. La temperatura corporea ha un primo picco a metà mattina, per cui la la concentrazione e la memoria sono ottimali. A questo punto della giornata, bere caffè è d’aiuto a un ulteriore slancio. Ma non prima: dalle 7 alle 10, il cortisolo, un ormone dello stress, dà una mano a svegliarci, è al massimo, per cui gli stimolanti farebbero saltare…

11:00 Essere creativi. Dopo le 10:45 c’è bisogno di una pausa. Una ricerca di un istituto infermieristico statunitense ha riscontrato che 45 minuti di arteterapia abbassano i livelli di cortisolo e si riduce l’ansia. Visitare una galleria d’arte ha un effetto analogo.

12 Ora di pranzo. Il pranzo dovrebbe essere circa quattro ore dopo la colazione, secondo i biologi olandesi. Mangiare approssimativamente ogni quattro ore velocizza il metabolismo, aiutando a perdere peso.

13:00 Chiedere un favore. Dopo il pranzo, le persone sono più generose, per cui se volete chiedere una promozione o convincere un amico a fare il baby sitter, è un buon momento.

14:00 Un pisolino. Intorno alle 14, quando i livelli di cortisolo scendono per la seconda volta, dice la dottoressa Sara Gottfried, autrice di “The Hormone Reset Diet”, è il momento ideale per un pisolino. Per migliorare le prestazioni nel resto della giornata sono sufficienti dieci minuti. L’ideale sarebbe mezz’ora, non di più.

15:00 Coccolarsi. E’ l’ora giusta per una manicure o un messa in piega. Tra mezzogiorno e le sedici si è più distratti, affermano gli psicologi della Pennsylvania State University per cui una una pausa offre dei vantaggi.

16:00 Lavorare sulla forza di volontà. La forza di volontà a metà pomeriggio è molto debole, il 40% dei dietologi afferma che intorno alle 15:30 si tende a cercare la scatola dei biscotti. Nel suo libro The Marshmallow Test, lo psicologo Walter Mischel suggerisce di visualizzare ciò che si vorrebbe mangiare e trasformarlo in qualcosa di meno appetitoso.

17:00 Flettere i muscoli. La mattina è il momento migliore per correre, ma la maggior parte degli studi ha scoperto nel corso della giornata la forza muscolare aumenta, così come la temperatura corporea aumenta naturalmente. Michael Smolensky, autore di The Body Clock Guide To Better Health, dice che dalle 14 alle 18 la forza muscolare aumenta. Anche il respiro è migliore, poiché i polmoni sono più efficienti del 17%, secondo uno studio condotto da medici a New York.

18:00 Cena e un drink. Gli adulti dovrebbe consumare a quest’ora il pasto serale, secondo i sociologi della Colorado University. Mangiare tardi può avere effetti dannosi, come aumentare il rischio di obesità e problemi cardiaci, poiché il metabolismo è più lento. Inoltre, un drink a quest’ora dà tempo al fegato di recuperare prima di dormire.

19:00 Shopping. Sembra strano, eppure è meglio fare shopping dopo cena, dicono gli psicologi. Perché? Ebbene, mai entrare in un negozio a stomaco vuoto, quando si ha fame si spende il 64% in più, anche per acquisti non legati al cibo, avvertono i ricercatori dell’University of Minnesota.

20:00 Imparare cose nuove. Per la maggior parte degli adulti, i problemi che richiedono una mente aperta sono affrontati meglio la sera, quando si è stanchi, secondo la rivista Thinking & Reasoning. Gli psicologi che hanno svolto lo studio affermano che la stanchezza permette alla mente di vagare più liberamente. È anche il momento migliore per imparare qualcosa di nuovo, affermano gli psichiatri del Centro Medico Universitario di Friburgo, in Germania. Andare a dormire dopo aver appreso nuove informazioni aiuta a fissarle nella mente.

21:00 Bellezza e uno snack. La maggior parte delle persone dopo la doccia mette il deodorante. Da una ricerca pubblicata sulla rivista The Dermatologist emerge che dopo aver utilizzato il deodorante per tre giorni, la sera, la sudorazione era ridotta. I medici sostengono che il deodorante, durante il sonno, abbia avuto il tempo di “fissarsi” nei pori, durando più a lungo. La sera, inoltre, è il momento migliore per applicare prodotti anti-age e creme viso. Ma è anche l’ora di uno spuntino: contrariamente a quanto si crede, i nutrizionisti della Florida State University affermano che, a patto sia ricco di proteine ​​e con meno di 150 calorie, potrebbe migliorare la salute cardiovascolare accelerando, mentre dormiamo, il metabolismo.

22:10 E ora a letto. Ci vogliono più di 20 minuti per addormentarsi, per cui andare a letto alle 22:10 ci permette di dormire entro le 22:30 e ottenere 90 minuti di fase Rem, spesso accompagnata dai sogni.

Meglio evitare di leggere, a parte tra le 21 e le 22. Alle 6:45, dopo otto ore di sonno, inizierà un’altra giornata perfetta.