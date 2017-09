ROMA – Victoria Milan, social network dedicato a uomini e donne in cerca di un’avventura, ha stilato le 10 principali richieste last minute delle donne a letto.

La tipologia di richiesta varia enormemente da paese a paese. In totale sono stati intervistati 12.104 uomini iscritti al sito e provenienti da 21 paesi con lo scopo di scoprire quali siano le richieste s**y più comuni delle donne con cui vanno a letto. Questo sondaggio è stato condotto in 21 paesi: Svezia, Australia, Portogallo, Austria, Danimarca, Belgio, Finlandia, Spagna, Norvegia, Polonia, Francia, Italia, Ungheria, Stati Uniti, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca, Svizzera e Sudafrica.

Le donne spagnole e irlandesi preferiscono farlo al buio, infatti la richiesta last minute più comune che gli uomini si ritrovano a dover soddisfare è quella di spegnere le luci.

Le donne svizzere e austriache sono grandi amanti dell’avventura e sono molto attive a letto. Dall’altro sono anche riservate e preferiscono fare i loro giochi lontano da occhi indiscreti. Non ci sorprende che gli uomini svizzeri e austriaci si ritrovino a chiudere le tende prima del momento magico.

Le donne norvegesi e danesi non si fanno problemi ad andare a letto con uno sconosciuto, ma stanno attente a malattie e altri “disguidi”. Ecco perché gli uomini provenienti da Danimarca e Norvegia affermano che la richiesta più comune delle loro donne è quella di usare il preservativo.

Le donne statunitensi e australiane non nascondono il loro amore per il “O famo strano” ma sono molto esigenti con i loro uomini e chiedono loro di fare una doccia prima di aprire le danze. Considerando che la situazione promette bene, gli uomini non esitano un momento e sperano che la loro donna si “avventuri” in posti mai esplorati.

L’alito fresco è prerogativa delle donne ungheresi e italiane, le quali vogliono un uomo profumato di menta per scatenarsi. Le donne in Italia e Ungheria non si farebbero problemi se il loro partner interrompesse i preliminari per pochi minuti per andare a lavare i denti.

Il romanticismo dei francesi e dei portoghesi non viene a mancare neanche durante i momenti di passione. Una volta raggiunto il punto di non ritorno, i gentiluomini di questi Paesi si ritrovano a dover interrompere l’ondata di passione per occuparsi della musica e creare un ambiente consono alla situazione.

Per le donne provenienti da Polonia e Belgio nella vita deve filare tutto liscio, anche quando si tratta di fare s***o: la loro richiesta più comune all’amante è quella di prendere dell’olio prima del s***o vero e proprio. Vista la richiesta, gli uomini polacchi e belgi iniziano a dare sfogo alla fantasia per immaginare dove e come lei possa voler usare questo olio ed eseguono l’ordine. Il s***o coi calzini è quanto di più ridicolo possa mai succedere a letto e dovrebbe proprio essere evitato.

Le donne provenienti da Repubblica Ceca, Germania e Finlandia insisteranno molto affinché il partner si tolga i calzini prima del momento cruciale. I calzini proprio no! Nei Paesi Bassi e in Sudafrica è normalissimo bere un ultimo drink prima di passare al letto.

Gli uomini olandesi e sudafricani dicono che le donne che solitamente si portano a letto chiedono di poter dare un sorso al bicchiere di vino o qualcosa di più forte per potersi rilassare e godersi il momento appieno.

Sebbene le donne britanniche e svedesi non richiedano tante moine per farsi portare a letto ma non accettano indumenti durante il s***o. Gli uomini di questi paesi ci informano che in Svezia e nel Regno Unito la richiesta più comune sia quella di svestirsi completamente.

L’amministratore e fondatore di Victoria Milan, Sigurd Vedal, ha dato qualche dritta agli amanti alle prime armi. “Se siete riusciti ad arrivare a questo punto, non potete rifiutarvi di soddisfare un’ultima richiesta prima di poter toccare il cielo con un dito. Ignorare la richiesta di una donna mezza n**a nel vostro letto è una cattivissima idea – è il momento della verità e lei non avrà alcun problema a riprendersi i vestiti e andar via. “Preparatevi a più di una richiesta dell’ultimo minuto e soddisfatele tutte subito per evitare di rovinare la magia del momento.