Le posizioni preferite a letto: in Europa vince... ma non tra gli italiani

ROMA – Una recente indagine di AlterNet, condotto su un campione di uomini e donne europei, mette in evidenza come la posizione più utilizzata a letto sia senza ombra dubbio la pecorina, in inglese “doggy style”. Da dietro, infatti, la penetrazione è più profonda e risulta più facile raggiungere il punto G.

Al secondo posto troviamo la posizione del missionario (lui sopra), mentre l’amazzone o “cowgirl” (lei sopra) si guadagna la medaglia di bronzo. In quest’ultima posizione la donna ha il controllo sul ritmo e la velocità.

Una curiosità: l’Italia inverte la tendenza generale e mette in cima a tutte le posizioni l’amazzone, che stravince anche sulla pecorina. Il sesso anale rimane un tabù. Infatti per le donne non viene considerato tra le fantasie sessuali.