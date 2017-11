ROMA – Montenegro, due passi da noi: aborto selettivo, si scartano le femmine. L’aborto selettivo, una discriminazione preventiva di chi in piena coscienza sceglie di proseguire la gravidanza solo se il nascituro è maschio, è una pratica relativamente recente ma che viene da lontano. Una pratica che è diffusissima in paesi dove i livelli di istruzione e reddito restano distanti anni luce dagli standard occidentali, vedi India e Cina, ma che con le migrazioni alligna anche in Europa. Scopriamo tuttavia, con un misto di incredulità e orrore, che solo un braccio di mare ci divide da quel Montenegro dove si continua a selezionare il genere preferito come da un menù al ristorante.

Dobbiamo constatare – lo fa con acume e partecipazione Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera – come il “lontano” geografico e temporale di radicate sub-culture barbariche e patriarcali sia in realtà un “vicino” preoccupante e avvilente del qui e ora. Dobbiamo constatare una strage silenziosa di bambine non nate. Un altro effetto potenzialmente disastroso per i progressi di emancipazione e consapevolezza di genere a fatica conquistati nel secolo scorso. Aborto compreso.

Le statistiche demografiche non mentono: se la media è 105 nati contro 100 nate (squilibrio che nel corso di una esistenza si riallinea) il Montenegro vanta il non invidiabile rapporto di 113 nati contro 100 nate. I progressi medici, pensiamo all’ecografia, rischiano, se insufflati con una cultura accanitamente retriva, di rovesciarsi nel loro contrario.