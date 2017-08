Palio di Siena 2017 STREAMING, la diretta su Rai Uno

PALIO DI SIENA 16 AGOSTO, DIRETTA STREAMING – Mercoledì 16 agosto si correrà per la seconda volta (dopo quello del 2 luglio) il Palio di Siena. Il Palio di Siena sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 18, da Rai Uno. Questo il link per guardare il Palio di Siena in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Contrade, cavalli e fantini del Palio del 16 agosto:

LEOCORNO – REMISTIRIO, montato da Carlo Sanna, detto Brigante

BRUCO – SMERALDO NULESE, montato da Giuseppe Zedde, detto Gingillo

AQUILA – OPPIO, montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia

PANTERA – ONDINA PRIMA, montato da Giosuè Carboni, detto Carburo

DRAGO – MOROSITA PRIMA, montata da Andrea Mari, detto Brio

CIVETTA – PORTO ALABE, montato da Valter Pusceddu, detto Bighino

GIRAFFA – REYNARD KING, montato da Sebastiano Murtas, detto Grandine

TARTUCA – MISSISSIPPI, montato da Luigi Bruschelli, detto Trecciolino

NICCHIO – MOCAMBO, montato da Enrico Bruschelli, detto Bellocchio

LUPA – PREZIOSA PENELOPE, montato da Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio.

La Lupa questa sera non si presenterà al nastro di partenza per un problema a Quore de Sedini, il cavallo toccato in sorte alla contrada. La decisione è stata presa dal sindaco Bruno Valentini dopo il “responso unanime del collegio veterinario, composto dal veterinario comunale, dal collega nominato dal magistrato delle contrade e dal veterinario della contrada della Lupa” che ha “sancito l’impossibilità di correre per un’insorta zoppia all’arto posteriore destro”.